Scherma, CdM sciabola: Italia fuori dal podio nelle prove a squadre

26 Gen 2026 - 14:27

È mancata la medaglia ma certo non la voglia di dare battaglia e di crescere per l'Italia nelle gare a squadre che hanno chiuso la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Entrambe le formazioni azzurre sono salite in pedana con quartetti giovanissimi e pressoché inediti: si è fermato ai quarti di finale il team maschile, ad una sola stoccata dai "top 4", stop agli ottavi invece per la compagine femminile, eppure resta evidente la consapevolezza d'essere su una strada giusta.

Nella prova degli uomini, il CT Andrea Terenzio, costretto a rinunciare a Luca Curatoli e Michele Gallo (assenti a scopo precauzionale per recuperare da alcuni problemi fisici), ha schierato per la prima volta insieme Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Ottimo l'approccio degli sciabolatori italiani negli ottavi di finale contro la Turchia, battuta 45-36 in un match condotto con grande autorità. Nei quarti la formazione azzurra ha lottato punto a punto con la Polonia, cedendo soltanto all'ultima stoccata, per 45-44. Sfumata la possibilità del podio, Neri & Co. hanno poi perso (45-41) dall'Ungheria e superato il Canada (45-24), risultati che hanno sancito il 7° posto.

Esperienza e affiatamento non sono mancati nel team, in cui è stato promosso "in chiusura" il giovane Bertini, sulle ali dell'entusiasmo dopo lo splendido podio individuale di ieri. 

A proposito di medaglie di bronzo del sabato, Michela Battiston ha guidato l'Italia del Commissario tecnico Andrea Aquili nella prova a squadre di sciabola femminile come chioccia delle giovani compagne Mariella Viale, Vittoria Mocci e Manuela Spica. Stop agli ottavi di finale per le nostre sciabolatrici, fermatesi al cospetto degli Stati Uniti: è stato un match combattuto, vibrante, ma nei momenti decisivi sono state le americane a far meglio imponendosi con il risultato di 45-42. 

Le azzurre, dirottate nel tabellone dei piazzamenti, hanno battuto la Turchia (45-39), perso con la Spagna (45-32) e infine superato la Germania (45-43) classificandosi così all'11° posto. Si è chiuso così il weekend di Salt Lake City che ieri, come detto, aveva regalato all'Italia due bellissimi terzi posti. La Coppa del Mondo di sciabola tornerà nel weekend tra il 6 e l'8 marzo, sdoppiandosi tra la tappa femminile di Atene e lo storico e attesissimo appuntamento maschile di Padova, dove andrà in scena la 67^ edizione del "Trofeo Luxardo". 

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:27
Scherma, CdM sciabola: Italia fuori dal podio nelle prove a squadre
13:37
Australian Open: Shelton batte Ruud, affronterà Sinner ai quarti
13:10
Rugby, Sei Nazioni femminile: aperta vendita biglietti per gare interne Azzurre
13:05
Rugby, Benetton: il tecnico MacRae lascerà il club a fine stagione
12:56
Sci, Coppa Europa: Allemand terza nel SuperG di Orcieres