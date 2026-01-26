Scherma, CdM sciabola: Italia fuori dal podio nelle prove a squadre

Nella prova degli uomini, il CT Andrea Terenzio, costretto a rinunciare a Luca Curatoli e Michele Gallo (assenti a scopo precauzionale per recuperare da alcuni problemi fisici), ha schierato per la prima volta insieme Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Ottimo l'approccio degli sciabolatori italiani negli ottavi di finale contro la Turchia, battuta 45-36 in un match condotto con grande autorità. Nei quarti la formazione azzurra ha lottato punto a punto con la Polonia, cedendo soltanto all'ultima stoccata, per 45-44. Sfumata la possibilità del podio, Neri & Co. hanno poi perso (45-41) dall'Ungheria e superato il Canada (45-24), risultati che hanno sancito il 7° posto.