SCHERMA, CDM FIORETTO DONNE: ITALIA ORO E ARGENTO A TUNISI

Martina Favaretto d'oro, Arianna Errigo d'argento. Comincia con una strepitosa doppietta la stagione del fioretto femminile azzurro in Coppa del Mondo, nella tappa che ha dato inizio al nuovo quadriennio olimpico per il gruppo del ct Stefano Cerioni. A Tunisi suona l'Inno di Mameli per il successo di Favaretto, vincitrice in finale nel derby italiano contro la sua capitana Errigo. La 23enne poliziotta veneta conquista così la quinta vittoria in carriera nel circuito iridato, mentre per la portabandiera dell'Italia ai Giochi di Parigi è il podio numero 59 in carriera.