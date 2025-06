Scherma: Assoluti ed Europei, doppio impegno per gli azzurri

Da Piacenza a Genova, nell'arco di un paio di settimane l'Italia della scherma sta per affrontare due importanti appuntamenti: gli Assoluti, che saranno ospitati per sei giorni nella città emiliana a partire dal 5 giugno, e gli Europei che si svolgeranno nel capoluogo ligure dal 14 al 19 giugno. Il programma a Piacenza prevede due giorni di gare per arma (prima le prove individuali, poi quelle a squadre), il via con la sciabola, poi il fioretto e infine la spada, con l'evento che sarà presentato mercoledì 4 giugno, alle ore 18.30, presso il Palabanca di Piacenza, alla presenza del presidente della Federscherma, Luigi Mazzone e con la partecipazione di Luigi Samele, lo sciabolatore quattro volte medagliato ai Giochi Olimpici e in gara il giorno seguente. Niente Europei, invece, per il 37enne Samele, che non figura nella lista dei 30 convocati per Genova definita dai ct Simone Vani (fioretto), Dario Chiadò (spada), Andrea Aquili (sciabola femminile) ed Andrea Terenzio (sciabola maschile). Tra loro ci sono 12 medagliati olimpici ma anche otto debuttanti. In particolare, i convocati sono Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Davide Filippi (riserva) per il fioretto maschile; Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini (solo individuale), Alice Volpi (solo squadra) per il fioretto femminile; Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere (solo individuale) e Matteo Neri (solo squadra) per la sciabola maschile; Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale e Alessia Di Carlo (riserva) per la sciabola femminile; Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (solo individuale), Gianpaolo Buzzacchino (solo squadra) per la spada maschile; Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Lucrezia Paulis (solo squadra) per la spada femminile.