Scherma: al via Europei cadetti ad Antalya

Si aprono oggi, con le prime tre gare individuali riservati agli U17, i campionati europei cadetti e Giovani 'Antalya 2025'. Nella spada maschile in pedana gli azzurrini Francesco Delfino, Davide Del Prete, Riccardo Magni e Niccolò Sonnessa. Nel fioretto femminile l'Italia è rappresentata da Maria Elisa Fattori, Sofia Mancini, Giorgia Ruta e Alessandra Tavola. Infine, nella sciabola femminile sono impegnate Vittoria Fusetti, Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci e Anna Torre. Di seguito i link risultati live: per l'orario italiano vanno calcolate due ore di meno rispetto alla Turchia (l'inizio delle competizioni, alle ore 9 locali, corrisponde alle 7 in Italia).