Scherma, "abusò di atleta minorenne": arbitro condannato a Rimini

E' stato condannato, in primo grado dal Tribunale collegiale di Rimini a due anni e quattro mesi di reclusione, Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma di Mazara del Vallo (Trapani). L'arbitro era a processo con l'accusa di aver molestato una atleta di 16 anni, il 13 maggio del 2021, a Riccione in occasione dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani Scherma. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe approfittato dell'atleta nella stanza d'albergo a Riccione dove alloggiava. La 16enne aveva respinto gli approcci sessuali e aveva poi raccontato tutto ai genitori. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi nella scorsa udienza aveva chiesto una condanna a cinque anni di reclusione mentre la difesa dell'imputato ne aveva chiesto l'assoluzione.