Ciclismo, Giro Slovacchia: Magnier vince anche seconda tappa

Paul Magnier ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva al Giro di Slovacchia. Il ventiduenne della Soudal Quick Strep ha fatto sembrare facile la sprint in gruppo, dove ha potuto ancora una volta contare sull'eccellente Dries Van Gestel per farsi guidare nel gruppo. Il transalpino si è imposto a Liptovsky Mikulas dopo quasi 187 chilometri. "È sempre speciale vincere. È stata una giornata difficile da controllare, quindi voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver fatto un lavoro perfetto. Inoltre, mi hanno portato in una posizione perfetta poco prima dell'ultima curva, cosa molto importante per l'esito finale. Oggi ha anche piovuto e c'è stato un po' freddo, ma per fortuna avevamo le giacche per tenerci caldi e asciutti. Sono orgoglioso anche di continuare con la maglia gialla sulle spalle, è sempre bello guidare una gara a tappe", ha spiegato Paul dopo la sua decima vittoria stagionale.