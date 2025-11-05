Logo SportMediaset

Sarajevo: protesta per arrivo club israeliano di basket

05 Nov 2025 - 18:02

Una protesta è stata inscenata oggi a Sarajevo contro l'arrivo in città della squadra israeliana di basket dell'Hapoel, impegnata domani nel nono turno di Eurolega con il Dubai. A causa dei massacri a Gaza, Emirati arabi uniti e Turchia hanno vietato ai club israeliani di entrare nei loro Paesi. I dirigenti del Dubai avevano optato per disputare l'incontro di casa in campo neutro a Sarajevo, nella speranza di ottenere un grande sostegno degli sportivi, ma è cresciuta la contrarietà da parte di varie associazioni civili, che si oppongono all'arrivo della squadra israeliana in Bosnia-Erzegovina. La popolazione di Sarajevo è in larga parte di etnia bosgnacca e religione musulmana. I dimostranti, che sono entrati oggi nella sede del governo del Cantone di Sarajevo, hanno chiesto a gran voce l'annullamento dell'incontro tra Dubai e Hapoel, in programma domani al palazzetto dello sport Zetra della capitale bosniaca. 'Proteggete i criminali, non il popolo', 'Sarajevo ha i suoi principii?', 'Annullate la partita' - alcune delle scritte su cartelli e striscioni dei dimostranti.

