Salvini: "Extracosti Olimpiadi? Ci stiamo lavorando"

"Il governo ci crede e quindi stiamo trovando la forma giuridica per poterlo fare perché che il pubblico dia dei soldi ai privati è complicato, però le abbiamo volute, le abbiamo cercate, le abbiamo costruite queste benedette Olimpiadi che vedranno, ricordo, due miliardi di persone nel mondo guardare l'Italia e le montagne italiane e quindi i costi dovuti al caro energia e alle guerre verranno coperti sicuramente" ha dichiarato Matteo Salvini, a margine del sopralluogo presso le aree dell'ex Scalo di Porta Romana a Milano per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. "Ci stiamo ragionando con il ministero dell'Economia e con il Comune di Milano, ma se do solo un euro dei soldi degli italiani a un soggetto privato ovviamente commetto un reato. Quindi l'idea è che questi soggetti privati, per esempio, mettano a disposizione del pubblico una parte dei loro beni e dei loro servizi per l'avvenire. Allora sì, io potrei metterci dei soldi, altrimenti mi portano in galera se io do un euro degli italiani a un soggetto privato".