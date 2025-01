Salto con gli sci: Insam e Campregher in gara sull'Hs235 di Oberstdorf

Alex Insam e Andrea Campregher saranno al via tra venerdì e domenica nella tappa di Coppa del Mondo di Oberstdorf, in Germania, la prima stagionale dedicata al volo sugli sci. I due saltatori azzurri sono stati convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile per prendere parte alle sfide sull'Hs235 bavarese in un fine settimana che si aprirà alle 17 di venerdì 24 con il turno di qualificazione in vista della gara del giorno successivo; domenica quindi la tappa si completerà con il secondo round di qualificazione (14.30) seguito da gara 2.