RYDER CUP ITALIANA: ARRIVA IL DOCUMENTARIO

"Una famiglia". Questo il nome del documentario - visibile da oggi sul canale YouTube della Ryder Cup e trasmesso, dai prossimi giorni, anche su piattaforme televisive di 100 differenti Paesi - che ripercorrerà il trionfo del team Europe nella sfida del 2023 agli Usa in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Realizzato da Ryder Cup Productions, con la collaborazione di Rolex e IMG, offre uno spaccato del legame stretto dal team continentale guidato dall'inglese Luke Donald. Immagini dallo spogliatoio, pianificazione, emozioni ed interviste esclusive raccontano un viaggio che, per il team Europe, nella Città Eterna, si è concluso in gloria con il successo netto (16,5 a 11,5 il risultato finale) ottenuto contro gli Stati Uniti di Zach Johnson. "Il legame che si è creato a Roma tra il team Europe è stato determinante ai fini della vittoria. Vivere la Ryder Cup è qualcosa di unico e questo documentario può testimoniarlo", la soddisfazione di Luke Donald.