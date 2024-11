Running, aperte le iscrizioni per la Brooks Stralivigno 2025

A Livigno lo sport non si ferma mai, anzi è in costante ebollizione, grazie ad un ricchissimo programma di eventi e competizioni che caratterizzano tutte le stagioni del Piccolo Tibet. E, infatti, mentre sull’anello dello sci di fondo si fatica già da un po’ e le piste da sci iniziano ad accogliere i primi ospiti, aprono anche le iscrizioni per la Brooks Stralivigno 2025, in programma il 19 luglio prossimo. Quella che ci attende sarà la venticinquesima edizione dell’iconica “21km”, per una proverbiale celebrazione delle “nozze d’argento” tra Livigno e la gara, un cardine della proposta turistico-sportiva della località, capace di attirare ogni anno runner da tutta Italia e non solo. Un momento di grande comunione con i livignaschi, storicamente molto attivi per questo appuntamento, sia in termini di atleti e appassionati coinvolti, che per quello che riguarda il calore e l’ospitalità. E un tracciato dal profilo tecnico sempre molto interessante, grazie alla quota massima di circa 2030 metri di altitudine, ai sentieri boschivi e alla suggestione del paesaggio, che anche quest’anno regalerà certamente emozioni e colpi di scena, come da tradizione.

In attesa di scoprire tutte le novità pensate dall’organizzazione per questo venticinquesimo compleanno, il primo Dicembre la Brooks Stralivigno apre le iscrizioni, con una tariffa promozionale che durerà per tutto il mese, l’idea regalo perfetta. 35 euro per la gara individuale e 40 euro per la staffetta: un prezzo davvero allettante per essere tra i primi ad assicurarsi un pettorale e il proprio posto al Super Party che chiuderà l’evento, prima sorpresa di questa edizione 2025. Un’occasione da cogliere al volo, per trascorrere un week end indimenticabile all’insegna dello sport, del contatto con la natura e della condivisione, nello scenario mozzafiato della Livigno d’estate e per vedere sotto una luce diversa i pendii e i sentieri che ora, coperti di neve, si apprestano ad essere i grandi protagonisti della stagione invernale, l’ultima prima dei Giochi Olimpici del 2026, quando nel Piccolo Tibet si assegneranno ben 26 titoli a Cinque Cerchi. Un legame sempreverde che attraversa l’intera località e che unisce tra loro tutti gli amanti dello sport. Sport che a Livigno è una vera e propria forma di comunicazione collettiva e che, per questo, non si ferma mai, 365 giorni all’anno.