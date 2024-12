Rugby: Urc accoglie con favore apertura manifestazione interesse per Zebre

United Rugby Championship accoglie con favore l'iniziativa della Federazione Italiana Rugby (Fir) di incentivare maggiori investimenti nella franchigia delle Zebre Parma e l'ambizione di aumentare la competitività delle squadre italiane all'interno del campionato. "L'Urc fornirà il massimo supporto durante tutto questo processo sia alle Zebre Parma che ad altre parti interessate, garantendo che gli standard elevati richiesti dalla Fir per la franchigia siano in linea con i requisiti del campionato. Questo sviluppo è considerato un passo positivo sia per il campionato che per il rugby italiano", si legge nella nota.