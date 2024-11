RUGBY, TUTTO PRONTO A TORINO PER IL TEST-MATCH ITALIA-NUOVA ZELANDA

Tutto pronto a Torino e all`Allianz Stadium che, sabato 23 novembre, ospiteranno il test-match conclusivo delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series tra l`Italia di Gonzalo Quesada e gli All Blacks neozelandesi, la squadra simbolo del grande rugby internazionale che sfiderà gli Azzurri nello stadio di casa della Juventus. Il capoluogo piemontese, che nella propria storia ha accolto la Nazionale Italiana Rugby in tre occasioni, sempre allo Stadio Olimpico,, torna ad ospitare l`Italrugby a nove anni di distanza dall`ultimo appuntamento - in preparazione alla Rugby World Cup 2015 contro la Scozia - e lo fa con la sfida più iconica e sentita di un trittico autunnale che, per Lamaro e compagni, ha preso il via ieri ad Udine contro l`Argentina per poi proseguire domenica 17 novembre a Genova contro la Georgia prima di concludersi con l`appuntamento torinese, il più atteso non solo dagli appassionati ma dagli sportivi di tutta Italia.

Oltre quarantamila i biglietti già venduti da FIR per la partita contro la Nuova Zelanda, unico avversario sulla scena internazionale, insieme all`Inghilterra, mai battuto nei precedenti confronti dall`Italrugby. Torino e l`Allianz Stadium continueranno ad ospitare la Nazionale Italiana Maschile anche nel 2025 e nel 2026, grazie all`accordo sottoscritto tra FIR e Juventus e che porterà ogni autunno nell`impianto del capoluogo il più prestigioso dei tre appuntamenti autunnali previsti dal calendario internazionale, consolidando la città sabauda come meta di riferimento per il turismo sportivo.