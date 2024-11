RUGBY, SEVENS CHALLENGER SERIES: ARBITRI BENVENUTI E ROSELLA NEI PANEL

Gli arbitri romani Maria Clotilde Benvenuti, 26 anni, e Franco Rosella, 29 anni, sono stati inseriti da World Rugby nei panel dei direttori di gara delle Sevens Challenger Series 2025. In particolare, Rosella figura nella lista dei gli arbitri per il 7's maschile e Benvenuti in quello per il 7's femminile. Da anni impegnati nelle gare dei massimi campionati domestici e in alcuni incontri internazionali, ora Rosella e Benvenuti saranno impegnati nel secondo livello della competizione mondiale della variante del Gioco nella sua forma olimpica.