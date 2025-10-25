Logo SportMediaset

Rugby, Serie A Elite femminile: Cus Milano-Neapolis apre secondo turno

25 Ott 2025 - 20:03

La Serie A Elite Femminile torna in campo domenica, con le gare del secondo turno della regular season. Si comincia alle 12 con la sfida tra CUS Milano e Neapolis: una partita in cui le due squadre, entrambe sconfitte nel primo turno, inseguiranno la prima vittoria stagionale, che per le campane sarebbe anche la prima in assoluto nel massimo campionato domestico. Alle 14.30 poi, è il momento di tutte le altre sfide: Le campionesse d'Italia di Villorba sono di scena in Ghirada, a Treviso, per il derby con Benetton; trasferta in Piemonte per Colorno, che se la vedrà con il Cus Torino, mentre a Roma, la Capitolina ospiterà il Valsugana. 

