Rugby: Sei Nazioni Under 20, a Treviso match interni azzurri

Lo stadio di rugby di Monigo di Treviso ritorna ad essere la sede delle gare interne della nazionale Under 20 che prenderà parte al torneo 'Sei Nazioni' edizione 2025. Il rientro della competizione internazionale a Treviso è stata al centro di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato oggi, tra gli altri, il sindaco di Treviso, Mario Conte, il presidente federale, Andrea Duodo, l'allenatore dell'Italia Under 20, Roberto Santamaria e il capitano, Giacomo Milano. Per Conte il torneo rappresenta "un evento di livello assoluto che valorizza il talento dei giovani atleti e pone la nostra città al centro del panorama rugbistico mondiale. Lo stadio di Monigo - ha aggiunto - è una vera casa per il rugby italiano e si conferma il luogo ideale per ospitare una manifestazione di tale prestigio". La formazione azzurra debutterà il 31 gennaio a Edimburgo (Scozia) contro la nazionale di casa per poi affrontare il Galles il 7 febbraio a Treviso, stadio in cui è attesa, il 22 dello stesso mese, per sfidare la Francia. Il 7 marzo si trasferirà a Bath (Inghilterra) per giocare contro gli inglesi e il 14, infine, ancora a Monigo a confrontarsi con la nazionale irlandese.