Tennis: Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Indian Wells

09 Mar 2026 - 08:56

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi dell'Indian Wells Masters 1000, in California, secondo quanto riporta Afp. Partenza difficile per l'italiano che poi ha strappato il servizio nel primo game del secondo set e non l'ha più mollato. Alla ricerca del suo primo titolo nel deserto californiano, Sinner affronterà martedì l'americano Tommy Paul o il prodigio brasiliano Joao Fonseca. Il numero 4 del mondo Alexander Zverev ha avuto più difficoltà a superare l'americano Brandon Nakashima (n. 30), vincendo 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti.

