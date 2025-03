Rugby: Sei Nazioni, Munarini e Piardi ricevono cap per direzioni internazionali

Clara Munarini e Andrea Piardi hanno ricevuto sabato sera a Roma il cap che la Federazione Italiana Rugby ha determinato di istituire per i propri direttori di gara internazionali che abbiano diretto almeno un test-match nel Guinness Sei Nazioni maschile o femminile. La consegna del cap a Clara e Andrea da parte del Presidente federale Andrea Duodo è avvenuta in occasione della cena di gala che, presso le Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, ha concluso il Guinness Sei Nazioni Maschile 2025 dopo la sfida tra Italia e Irlanda, per il quale due internazionali italiani erano stati designati rispettivamente come quinto e sesto ufficiale di gara.