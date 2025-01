Rugby: Sei Nazioni, meno di 5000 biglietti disponibili per Italia-Galles

Il Guinness Sei Nazioni Maschile 2025 è pronto per il calcio d'inizio. Il più grande Torneo di rugby prende il via venerdì 31 gennaio allo Stade de France, dove la Francia di Fabien Galthiè e della star mondiale Antoine Dupont riceve il Galles (ore 21.15, diretta Sky Sport e streaming NOW) nella sfida inaugurale. Gli Azzurri faranno il proprio debutto l'indomani, sabato 1 febbraio, affrontando sul prato di Murrayfield alle 15.15, in simulcast su Sky Sport 1 e Rai2, la Scozia di Greg Townsend. In palio i primi punti del Championship e la 'Cuttitta Cup', il trofeo dedicato al compianto capitano azzurro e coach della mischia scozzese Massimo Cuttitta che Lamaro e compagni metteranno in palio dopo averla conquistata per la prima volta nel marzo scorso allo Stadio Olimpico di Roma fermando gli highlanders sul 31-29. La Capitale, intanto, si appresta a dare il bentornato all'Italrugby la settimana successiva, per il debutto interno della squadra di Gonzalo Quesada che, all'Olimpico, ospiterà sabato 8 febbraio il Galles di Warren Gatland nel primo dei tre appuntamenti interni del Torneo 2025.