Rugby: Sei Nazioni, gli Azzurri convocati per match contro la Francia

Nella lista dei convocati, scontata la squalifica, torna Mirco Spagnolo a rinforzare il pacchetto degli avanti dove Danilo Fischetti e Niccolò Cannone potrebbero raggiungere quota 50 caps nel match contro la Francia. Presente anche Matteo Canali, al rientro dopo la convocazione per la preparazione alla prima partita del torneo contro la Scozia. Assenti Dino Lamb - per un problema alla spalla sinistra - e Monty Ioane: l'ala in forza al Lione ha riportato un edema articolare al ginocchio sinistro che non gli consentirà essere presente in raduno in preparazione al match contro la Francia. Il suo percorso riabilitativo sarà seguito dallo staff medico del suo club in sinergia con quello della nazionale.