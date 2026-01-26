Rugby, Sei Nazioni femminile: aperta vendita biglietti per gare interne Azzurre

26 Gen 2026 - 13:10

 La Federazione Italiana Rugby annuncia l'apertura della biglietteria per le gare interne dell'Italia nel Women's Six Nations 2026. Le Azzurre torneranno a giocare allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, che ospiterà entrambi gli incontri casalinghi della Nazionale nel Torneo. Il Sei Nazioni 2026 arriva in un momento di forte espansione del Gioco, all'indomani di una Rugby World Cup che, per numeri, partecipazione e copertura globale, ha ridefinito il panorama mondiale, fissando nuovi standard di riferimento e aumentando in modo considerevole il seguito a livello internazionale. Nel percorso delle Azzurre nel Torneo, particolare attenzione sarà rivolta alle due sfide casalinghe. La Scozia si presenterà a Parma guidata dal nuovo Head Coach Sione Fukofuka, ex Commissario Tecnico degli Stati Uniti, mentre l'Inghilterra arriverà in Emilia da campione in carica del Guinness Women's Six Nations e campione del mondo in carica, punto di riferimento del rugby femminile internazionale. Nel corso dell'edizione 2026 del Torneo, l'Italia affronterà davanti al proprio pubblico: venerdì 25 aprile, alle ore 17.30, la Scozia e il sabato 9 maggio, alle 15, l'Inghilterra. 

