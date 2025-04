Rugby: Qatar, EAU e Arabia Saudita preparano candidatura per Coppa del Mondo 2035

Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita preparano una candidatura congiunta per la Coppa del Mondo di rugby del 2035 o del 2039. Lo rivela il presidente della Confederazione asiatica di rugby, Qais Al Dhalai, in una intervista al Times; "Come credono i nostri leader nel Golfo, niente è impossibile. Prevedo che questo potrebbe accadere nel 2035". Asia Rugby sosterrà qualsiasi candidatura dei tre paesi nel tentativo di riportare il torneo in Asia per la prima volta dal 2019 in Giappone, preferendo il Medio Oriente ad altre località pubblicizzate nel sud-est e nell'Asia orientale. L'organizzazione ha esortato World Rugby ad avere una mentalità aperta riguardo alle candidature di più nazioni ospitanti, mentre l'organo di governo dello sport dovrà anche apportare modifiche alle regole per garantire che le nazioni ospitanti, in caso di successo con la loro candidatura, possano partecipare, poiché nessuna di esse si è mai qualificata in precedenza per la competizione.