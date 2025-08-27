Logo SportMediaset
Volley, il ct De Giorgi: "Ora la Polonia è l'avversario più temibile"

27 Ago 2025 - 19:40

"Il volley permette che differenti talenti possano stare in campo. Serve anche il talento di sapersi mettere a disposizione. Poi bisogna saper allenare il talento affinché possa esprimersi al meglio". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di volley, nel corso di un evento organizzato oggi da Dhl express, main sponsor della squadra, a Malpensa. I giocatori affronteranno una serie di amichevoli a Torino prima di partire per i Mondiali nelle Filippine con inizio il prossimo 15 settembre. Sui Mondiali De Giorgi ha detto: "Non firmo per il poi. Siamo nella rosa dei più forti, andiamo lì per giocarcela. Forse la Polonia in questo momento è l'avversario più temibile, ma anche la Francia a Parigi ha dimostrato di sapere il fatto suo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

