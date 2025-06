Rugby: Mondiali U20, sold out a Calvisano per debutto Italia contro All Blacks

Cresce l'attesa per il calcio d'avvio dell'edizione 2025 del World Rugby U20 Championship, che vedrà l'Italia protagonista sia sul campo, dove gli Azzurrini di coach Roberto Santamaria se la vedranno con Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia, sia nella veste di paese organizzatore dell'evento, dopo i successi delle edizioni 2011 e 2015. Atmosfera che si preannuncia calda e non solo per l'estate: lo stadio San Michele di Calvisano, dove - tra le altre - l'Italia ospiterà la Nuova Zelanda nel primo turno, è già sold out per il giorno gara del 29 giugno. Sempre al San Michele si giocheranno le sfide Australia v Sudafrica e Irlanda v Georgia. A Verona invece, dove rimangono ancora dei biglietti disponibili, saranno in programma, sempre domenica, Inghilterra v Scozia, Francia v Spagna e Argentina v Galles.