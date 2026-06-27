Rugby, Mondiali U20: Italia battuta dalla Scozia 38-32 al debutto

L'Italia U20 esce sconfitta dall'AIA Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship, la rassegna iridata di categoria al via sabato 27 giugno in Georgia. Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del Sei Nazioni U20, vanificando nel finale la rimonta che Casarin e compagni sembravano essere riusciti a confezionare in avvio di ripresa, quando due mete di Luisato e Braga nel volgere di poco più di un minuto avevano permesso all'Italia U20 di portare in vantaggio sul 26-24, consolidando poi il vantaggio con un piazzato di Braga poco dopo il cinquantesimo minuto.