Salto con gli sci, stagione a rischio per Annika Sieff dopo il grave infortunio a Predazzo

Lungo stop in vista per Annika Sieff, saltatrice con gli sci ed ex combinatista nordica azzurra, rimasta vittima di un grave infortunio durante una sessione di allenamento con la squadra femminile a Predazzo, in Trentino. La ventiduenne trentina delle Fiamme Oro ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Subito trasferita alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, la saltatrice è stata sottoposta a una visita da parte del presidente della Commissione Medica Fisi, Andrea Panzeri, che la sottoporrà a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Sieff, reduce dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dove ha conquistato un 13esimo e un 19esimo posto nelle gare individuali, aveva chiuso la scorsa stagione di Coppa del Mondo in 23esima posizione nella classifica generale.