Rugby, Memorial Maccarrone: edizione numero 30 a Catania

Compie 30 anni il Memorial Maccarrone, nato a Catania su iniziativa del prof. Nino Puleo, figura cardine del rugby catanese e del Cus Catania per ricordare l'architetto-rugbista Roberto Maccarrone detto "Roccia", scomparso il 23 dicembre del 1994. La novità di questa edizione è il torneo Seven Under 16, in programma il 4 gennaio, con cinque squadre: Cus Catania, Ragusa, I Briganti, Amatori 1963 e Syrako. Si sfideranno sul campo regolamentare in un girone all'italiana, con partite da 7 minuti per tempo. Prima partita con inizio alle 10. Saranno 72 gli atleti U16 pronti a dare il massimo per conquistare il trofeo del Memorial. Il 5 gennaio, sempre alla Cittadella universitaria, ma con inizio alle 11, andrà in scena il tradizionale match dei giocatori Old: 50 "veterani" nell'intramontabile sfida tra Cus 1 (capitanata da Angelo Grasso) e Cus A (capeggiata da Lorenzo Leonardi). "Il torneo, prima di tutto, vuol essere una festa che suggella l'amicizia, la condivisione, la costanza - spiega Nino Puleo, a capo delle attività rugbiste del Cus Catania - veri capisaldi dell'anima cusina. Le presenze di Maria Grazia Fiamingo, moglie di Roberto, e del figlio Vittorio che scenderà in campo nell'incontro tra Cus 1 e Cus A, testimoniano il profondo legame con la grande famiglia del Cus Catania. Quest'anno il Memorial gode del patrocinio del comitato regionale Sicilia della Federazione italiana rugby che ringrazio, perché la sensibilità mostrata evidenzia quanto sia salutare praticare questo sport". Il legame con Maria Grazia Fiamingo si è consolidato nel tempo al punto da essere diventata uno dei pilastri all'interno della sezione rugby del Cus Catania, nell'attuazione del progetto integrato "Rugby per tutti" rivolto a pazienti con disabilità psichica.