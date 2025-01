Rugby, Lamaro: "Italia pronta ma deve fare un passo in più"

"C'è sempre tanta energia da parte di noi giocatori. Aspettiamo il torneo per tutto l'anno. Sappiamo che quello che abbiamo fatto lo scorso anno non basterà per ottenere lo stesso risultato. Dobbiamo fare un passo in più per essere sempre più competitivi e abbiamo davanti cinque partite durissime". Lo ha detto il capitano dell'Italrugby, Michele Lamaro, alla vigilia del march d'esordio nel Sei nazioni, al Murrayfield Stadium di Edimburgo contro la Scozia, battuta 31-29 un anno fa a Roma. "Il Sei Nazioni è diverso dalle finestre estive e autunnali. Siamo qui pronti e con la giusta carica - ha proseguito il giocatore romano -. Sappiamo che se non mettiamo il 100% di noi stessi in ogni gara sarà molto difficile riuscire a competere. Avere due partite così importanti all'inizio è solo un ulteriore stimolo", ha concluso guardando anche alla sfida del prossimo 8 febbraio contro il Galles all'Olimpico.