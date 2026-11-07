Rugby, Italia travolta a Torino dal Sudafrica: 66-7

07 Nov 2026 - 15:04
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Pesante ko dell'Italia del rugby nel primo dei quattro impegni nelle Northern Series del Nations Championship 2026. All'Allianz Stadium di Torino gli azzurri del ct Quesada, sono stati battuti 66-7 dai vicecampioni del mondo del Sudafrica. Gli ospiti dominano il primo tempo e chiudono sul 45-0, segnando sette mete con Mngomezulu, Van den Berg, Marx (doppietta), Kolisi e Willemse. Gli Springboks sfruttano soprattutto la superiorità nel gioco alla mano e nelle maul, mentre l'Italia fatica a contenere gli attacchi avversari. Nella ripresa gli azzurri reagiscono e trovano la meta al 62' con Ruzza, trasformata da Allan. Il Sudafrica, però, allunga ancora con Louw e De Villiers, prima della marcatura finale di Hooker allo scadere. Il match termina 66-7 per gli Springboks. Ora l'Italia il 14 novembre sfiderà l'Argentina allo Stadio Ferraris di Genova, sempre alle ore 12.40.

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