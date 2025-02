Rugby, il ct Quesada: "E' una sconfitta che ci deve fare male"

"Questa sconfitta ci deve far venire tanto mal di testa, spero che dopo uno score così faccia male, una sconfitta contro questa Francia è meritata. Dobbiamo avere le risorse oper imparare la lezione, avere carattere, fiducia e lo stesso spirito, voglia ed energia positiva che mettiamo ogni giorno. Prima dunque avere male e poi preparare le ultime due partite che saranno dello stesso livello di questa. Ripeto, è una lezione per il futuro e cerchiamo di prendere qualcosa di positivo da questa partita". Così Gonzalo Quesada dopo la pesante sconfitta contro la Francia, nel terzo turno el Sei Nazioni. "La prossima settimana non servirà allenarsi visto che avremo 12 giocatori che torneranno nel loro club di appartenenza. Noi ci ritroveremo la settimana prima della sfida con l'Inghilterra. Gli inglesi hanno tutti i giocatoori a disposizione per due settimane ma, questa è la nostra realtà, lo sapevamo e dobbiamo accettarla", ha concluso a Sky.