Duplantis: "Sinner? Sì, siamo vicini di casa. A Wimbledon tifo per lui"

"Sì, io e Jannik Sinner viviamo vicini, ovviamente a Monaco, è un posto molto piccolo, quindi ci si incontra abbastanza spesso quando lui è in città. È un ragazzo fantastico e ovviamente ora lo stiamo tutti tifando con grande entusiasmo a Wimbledon". Lo ha affermato Armand 'Mondo' Duplantis, primatista mondiale del salto con l'asta, a margine della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini 2026 al Teatro del Maggio Musicale di Firenze.
L'Italia, per Duplantis, "è ovviamente fantastica, bellissima. È proprio questo il tipo di prima impressione che si ha ogni volta che si visita una zona diversa d'Italia. Non ero mai stato qui a Firenze, quindi in questo momento mi sto semplicemente godendo l'atmosfera. Eravamo in centro, stavamo cercando di assaporare un po' l'atmosfera prima di arrivare qui, e ci siamo riusciti. Mi piace tantissimo. Penso che la gente sia un po' pazza, ma anche divertente in senso positivo, perché mi piacciono le persone pazze, visto che anch'io sono piuttosto pazzo. E naturalmente, sapete, ottimo cibo e ristoranti, musei incredibilmente belli e posti meravigliosi".
Quindi, ha concluso il primatista dell'asta, "mi piace davvero tantissimo essere qui; e sapete, dico sempre che 'Mondo' è italiano, e il migliore amico di mio padre è siciliano, e mio padre è come se fosse nato nel corpo sbagliato. Pensa di essere italiano, ma in realtà non lo è. Però nel suo cuore pensa di esserlo".