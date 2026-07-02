Duplantis: "Sinner? Sì, siamo vicini di casa. A Wimbledon tifo per lui"

L'Italia, per Duplantis, "è ovviamente fantastica, bellissima. È proprio questo il tipo di prima impressione che si ha ogni volta che si visita una zona diversa d'Italia. Non ero mai stato qui a Firenze, quindi in questo momento mi sto semplicemente godendo l'atmosfera. Eravamo in centro, stavamo cercando di assaporare un po' l'atmosfera prima di arrivare qui, e ci siamo riusciti. Mi piace tantissimo. Penso che la gente sia un po' pazza, ma anche divertente in senso positivo, perché mi piacciono le persone pazze, visto che anch'io sono piuttosto pazzo. E naturalmente, sapete, ottimo cibo e ristoranti, musei incredibilmente belli e posti meravigliosi".