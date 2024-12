Rugby, Francesco Calosso convocato in nazionale Under 20

Francesco Calosso, nato e cresciuto nello Stade Valdôtain Rugby e oggi tra i giocatori del Club Sportif Bourgoin-Jallieu Rugby, è stato convocato con la nazionale Under 20 per l'incontro di venerdì prossimo a Dublino contro l'Irlanda. "Ho ricevuto la convocazione nei giorni scorsi e - dice Calosso - quando me l'hanno comunicato ero entusiasta! Ho già fatto un raduno con l'U20 e ora l'esperienza di una partita ufficiale all'estero sarà ancora più bella: spero di giocare, ma soprattutto di godermi pienamente l'esperienza. Domenica e lunedì ci siamo allenati, oggi partiamo per Dublino dove ci alleneremo ancora mercoledì e giovedì, in vista della partita di venerdì: giocheremo alle 14 contro l'Irlanda. Spero anche che questa prima esperienza sia l'inizio di un percorso con la Nazionale che mi possa portare a giocare al Sei Nazioni U20 prossimamente!".