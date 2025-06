Rugby: Bortolami nuovo capo allenatore dei Sale Sharks

Marco Bortolami è il nuovo capo allenatore dei Sale Sharks, squadra inglese di rugby: ha firmato un contratto quadriennale. E' la prima volta che un italiano ricopre il ruolo di coach all'estero. L'ex capitano della nazionale ha disputato quattro stagione in Inghilterra come giocatore del Gloucester. "Marco, che ha lasciato un ruolo simile al Benetton Treviso all'inizio dell'anno, lavorerà con il direttore del rugby Alex Sanderson nella prima squadra degli Sharks - scrive il club britannico sul proprio sito - Il 45enne ha giocato più di 100 partite per l'Italia in una carriera brillante ed è stato il più giovane capitano della sua nazione quando gli è stato conferito l'onore all'età di 22 anni". In carriera Bortolami ha giocato per Padova, Narbonne e Gloucester per poi rientrare in Italia. Nel 2016,subito dopo il ritiro da giocatore, si è cimentato come allenatore, divenendo assistente allenatore per Treviso. Dal Nel 2021 è divenuto capo allenatore. "Sono davvero entusiasta e onorato di far parte di questa famiglia e di lavorare con Alex. Ho avuto modo di conoscerlo bene negli ultimi quattro o cinque anni e abbiamo creato una vera comprensione reciproca. Sono felice dell'opportunità di contribuire alla cultura e alle prestazioni della squadra sul campo", ha dichiarato il nuovo coach.