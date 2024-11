RUGBY: AUTUMN SERIES, ECCO L'ITALIA PER LA SFIDA ALL'ARGENTINA

Il ct della nazionale di rugby maschile, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato prossimo a Udine affronterà l'Argentina nel primo dei tre test match delle Autumn Nations Series, confronto numero 25 tra le due squadre. E' un XV basato sul blocco Benetton, sono in nove a militare nella squadra biancoverde, e su giocatori che giocano all'estero, soprattutto nel Top 14 in Francia. In prima linea saranno schierati Mirco Spagnolo, all'esordio da titolare, Gianmarco Lucchesi e Marco Riccioni. In seconda e in terza linea, composte da giocatori del Benetton, giocheranno Federico Ruzza e Niccolò Cannone, mentre con capitan Michele Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone, numero 8, e Sebastian Negri. Il mediano di mischia sarà Martin Page-Relo del Lione e quello di apertura Paolo Garbisi del Tolone. Coppia di centri consolidata formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate al solito duo Menoncello-Brex. Il triangolo allargato sarà formato da Ange Capuozzo, Lynagh e Ioane, quest'ultimo assente per infortunio nell'ultimo match giocato in Giappone. In panchina si rivedono Tommaso Allan - al rientro in lista gara dopo la gara d'esordio nel Sei Nazioni 2024 e lo stop concordato con lo staff tecnico azzurro dal rugby internazionale - e Dino Lamb, alla prima convocazione nella gestione Quesada dopo il periodo forzato ai box. Pronti a subentrare a gara in corsa anche Nicotera, Fischetti, Ferrari, Zuliani, Alessandro Garbisi e Zanon. Per la partita contro l'Argentina non saranno invece a disposizione Ross Vintcent e Andrea Zambonin.