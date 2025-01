Rugby: addio a Ferracin, azzurro due volte campione d'Italia con Rovigo

Lutto nel mondo del rugby italiano. E' deceduto all'età di 71 anni Paolo Ferracin, azzurro nazionale numero 311. Lo comunica la Fir in una nota. Originario di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, proprio con la maglia rossoblù ha collezionato 132 presenze in nove stagioni, conquistando due titoli di Campione d'Italia nel 1976 e 1979. Già nel 1975 però, Ferracin, allora ventiduenne, aveva conquistato la prima apparizione con la maglia della Nazionale Italiana, debuttando il 27 aprile nella sfida di Coppa Europa in trasferta con la Romania, sotto la guida tecnica di Roy Bish. In carriera, aveva indossato la maglia numero due di tallonatore in dieci occasioni, sei delle quali nella stagione del debutto. La sua ultima apparizione internazionale il 18 novembre 1978 a Roma, nella sfida di Coppa Europa tra l'Italia, allenata da Gwyn Evans, e l'URSS. "Alla famiglia Ferracin ed alla Femi-CZ Rovigo vanno le più profonde condoglianze del Presidente Andrea Duodo e del Consiglio Federale tutto", si legge nella nota della Fir. In memoria di Paolo Ferracin il Presidente federale ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel fine settimana su tutti i campi d'Italia.