Roma, al via il 92esimo Csio di Piazza di Siena: "Evento unico"

Seicento cavalli, 468 atleti da tutto il mondo. È solo uno dei tanti colori dell`affresco di Piazza di Siena, concorso ippico giunto alla sua 92a edizione e in programma a Roma, a Villa Borghese, tra il 21 e il 25 maggio. Un evento, si legge in una nota, unico al mondo non soltanto per il livello sportivo - Roma è tra le `magnifiche sette` città delle Rolex Series - ma anche e soprattutto per la location, tra restauri (durante l`evento sarà svelata la Fontana dei Pupazzi restituita alla sua antica bellezza), grandi opere e recuperi ambientali. E per un particolare anche questo unico: l`evento sarà completamente gratuito in tutti i suoi appuntamenti, dal salto ostacoli all'Italia Polo Challenge.