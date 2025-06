Roland Garros: Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n.1

Jannik Sinner celebrerà stasera in campo, negli ottavi di finale del Roland Garros contro il russo Andrey Rublev, la sua 52ma settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp. Il sito dell'associazione ricorda che l'azzurro è il quinto giocatore, dei 29 che sono stati al numero 1 dal 1973, capace di mantenere la vetta per un anno intero durante la prima esperienza da numero 1. Prima di lui c'erano riusciti Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53) ma solo altri quattro giocatori sono stati n.1 per un anno ininterrotto in qualsiasi momento della carriera: Ivan Lendl, Pete Sampras, John McEnroe e Rafael Nadal. Sinner è diventato il primo italiano numero 1 del mondo il 10 giugno 2024, dopo il Roland Garros dove aveva raggiunto la semifinale. Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking, che non tengono conto dei punti del Roland Garros 2024, Sinner ha un vantaggio di oltre 2.500 punti su Carlos Alcaraz (n.2). Da qui al prossimo Slam, l'italiano perderà 500 punti per il titolo di Halle e 400 per i quarti a Wimbledon. Tuttavia, Alcaraz ne perderà ben 2.000 per il titolo vinto a Londra 2024. La minaccia più concreta alla posizione di Sinner come numero 1, rileva l'Atp, potrebbe arrivare ad agosto, tra Cincinnati e lo Us Open.