Roland Garros: Parigi apre tribuna gratuita per le fasi finali

È il Roland Garros 2025 ma sembrano i Giochi di Parigi 2024. In vista delle fasi finali dello slam parigino, è stata ufficialmente aperta al pubblico la 'Tribune Concorde', la mega fan-zone da cinquemila posti per seguire gli ultimi match del torneo dal centro della Ville Lumière. Lo spazio interamente gratuito sotto al celebre obelisco di Place de la Concorde, in una delle zone più spettacolari della capitale, tra i Giardini delle Tuileries, gli Champs-Elysées e l'Arco di Trionfo, è stato voluto dalla Federtennis francese, in partenariato con il Comune di Parigi. L'operazione inedita punta a consentire a tutti, parigini e turisti, di vivere l'esperienza del Roland-Garros. E oggi sono tantissimi ad essere giunti sul posto per assistere alla semifinale tra Iga Switek e Aryna Sabalenka, in attesa di quella, ancora più sentita a Parigi, tra la nuova paladina del tennis d'Oltralpe, Lois Boisson e la statunitense Coco Gauff. Mentre domani sarà il turno di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner contro Novak Djokovic. E chissà che i tanti turisti italiani tradizionalmente presenti a Parigi non ne approfittano per andare a tifare azzurro in Place de la Concorde.