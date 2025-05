Iga Swiatek ha vinto all'esordio al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso su campi in terra battuta di Parigi. La giocatrice polacca, campionessa nelle ultime tre edizioni, ha battuto in due set la slovacca Rebecca Sramkovca, numero 42 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 26' di gioco. Prossima avversaria della numero cinque al mondo la britannica Emma Raducanu, numero 41 in classifica.