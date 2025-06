Roland Garros, Abodi: "Sinner-Alcaraz conto in sospeso, sarà sfida che si ripeterà"

"Sinner ha dimostrato che, nonostante i tre mesi di inattività agonistica, è sempre pronto a giocarsela fino in fondo. Quella di Roma è stata una sconfitta 'dolce' Credo che abbia un conto in sospeso ed è giusto che questa finale sia tra lui e Alcaraz per regolare sportivamente un conto aperto che non si chiuderà perché sono convinto che sarà la sfida che si ripeterà negli altri Slam e negli altri tornei. Sono l'espressione più talentuosa del circuito tennistico". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Sky Tg24, descrivendo la rivalità tra Sinner e Alcaraz e commentando i risultat8i del tennis italiano. "E poi c'è Musetti che bussa alle porte dimostrando di potersela giocare con tutti. Certamente con Alcaraz. Ci sono anche le nostre donne che vengono dalle medaglie d'oro olimpiche e rappresentano il coronamento di una carriera e che non si accntentano sia in singolare che in doppio. E' la scuola italiana che ci fa sorridere e gioire", ha aggiunto. Abodi ha poi parlato del movimento tennistico italiano: "La Federazione ha lavorato molto sulle accademie e sulle scuole, i risultati che hanno Sinner come punta di diamante sono quelli di una crescita orizzontale. Vincono Errani e Vavassori, vanno in finale Paolini ed Errani, Musetti non è stato sconfitto da Alcaraz in semifinale. Sono tutti segnali che portano anche a diventare un modello che va ben olter al disciplina del tennis".