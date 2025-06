MotoGp, Alex Marquez: "Provato a prendere vantaggio su Marc, dopo sorpasso ho gestito"

"Ho visto che la partenza di Marc (Marquez, ndr) non era buona e ho pensato di prendere un po' di vantaggio però già dopo il primo giro lui era dietro, ho cercato di spingere per allungare ma era sempre molto vicini e poi mi ha superato.. A quel punto ho preferito gestire senza commettere errori. Ho raccolto buoni doti per domani anche se sarà difficile stare dietro a Marc". Così Alex Marquez, pilota della team Ducati Gresini, secondo della sprint del Gp di Aragon, ottava tappa del mondiale.