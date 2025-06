Padel, Italy Major Premier Padel:  6 italiani nelle qualificazioni maschili

Per ripetere l'impresa centrata nel 2024 da Michele Bruno e Simone Iacovino, prima coppia tutta italiana a qualificarsi per il BNL Italy Major Premier Padel, quest'anno servirà una vittoria in più, in virtù dell'estensione da due a tre dei turni di qualificazione. Ma gli italiani in gara al Foro Italico hanno tutto per provarci. Lo farà il giocatore della nazionale Riccardo Sinicropi, a fianco dello spagnolo Jorge Ruiz, oggi fuori dalla top-100 ma già nei primi 40. Per i due, debutto contro Araujo/Castro e potenziale secondo turno di fronte ai numeri uno del tabellone cadetto Simon Vazquez e Clement Geens, accreditati di un bye come tutte le 8 teste di serie. Alessandro Tinti e Santino Giuliani, vincitori delle pre-qualificazioni nei giorni scorsi all'Eschilo Sporting Village, inizieranno il loro torneo contro il portoghese Gustavo Nunes e lo spagnolo Miguel Angel Solbes, con potenziale sfida al veterano d'acciaio Miguel Lamperti (con il giovane Juani Rubini) al secondo round. Saranno tre le teste di serie italiane, dunque esentate dal primo round: occhi puntati su Denis Perino, che va a caccia del main draw a fianco dello spagnolo Mario Huete (insieme hanno da poco vinto il FIP Silver di Perugia), o ancora di più sul giovane Enzo Jensen, neo campione d'Italia a squadre - da protagonista - con la SS Lazio Padel. L'italo-argentino, sempre più vicino alla top-100 del ranking, gioca a Roma al fianco del talento spagnolo Andres Fernandez Lancha, insieme al quale di recente si è qualificato in entrambi gli ultimi due appuntamenti Premier Padel, ad Asuncion e Buenos Aires. Fra gli italo-argentini, al via anche Nicolas Suescun, insieme allo spagnolo Manuel Castano. Domenica il primo turno, lunedì gli altri due round: dalle 10 il secondo, dalle 17 quello decisivo per la qualificazione.