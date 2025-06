America's Cup, Abodi: "Offre prospettiva per Bagnoli"

"Napoli è protagonista dalla coppa dello scudetto all'America's Cup: è la città dei contrasti, però emerge la bellezza di questo luogo, del Golfo la voglia di cantare e gioire, la positività, la collaborazione, il silenzio dell'attesa e un lavoro operoso di 6 mesi del quale non ha saputo niente nessuno". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, intervistato a Sky Tg24 sulla scelta di Napoli per ospitare la prossima America's Cup nel 2027. "C'era un rapporto irrisolto con l'America's Cup, l'idea di portarla a Napoli mi ha subito fatto scattare la scintilla. Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio e siamo andati avanti. Abbiamo girato diverse regioni, ma mancava qualcosa: a Napoli i neozelandesi hanno trovato tutto, si sono innamorati. Alla fine abbiamo risposto positivamente a tutte le esigenze", ha aggiunto il ministro. "Credo che questi grandi avvenimenti abbiano il compito di disegnare una prospettiva e lì hanno visto la prospettiva di ridare vita a Bagnoli, riconsegnando alla città un luogo di sport e di vita. Modello Caivano? Sicuramente è un qualcosa che rigenera quel luogo, in una città che non ha bisogno di essere riqualificata, ma che deve proseguire il percorso di crescita in atto", ha concluso.