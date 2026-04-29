Basket, Lumos e Pistoia in campo per riqualificare i playground toscani

29 Apr 2026 - 16:07
© Ufficio Stampa

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Un nuovo playground per praticare basket, ma anche tutte le attrezzature per utilizzare gli spazi per la pallavolo. L'area polifunzionale per lo sport, che rientra nel progetto “RiqualifichiAMO” lanciato da Pistoia basket con il sostegno di istituzioni e aziende private, è stata consegnata questa mattina ai dirigenti dell’IC Nord di Prato (il più popoloso di Prato e il quinto in tutta la regione per numero di studenti).

“RiqualifichiAMO” è un progetto triennale, unico nella storia della pallacanestro italiana, che porterà al restyling di 8 campi per il basket abbandonati o in precarie condizioni in tutta la Toscana. Con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e vivibili, riqualificando playground pubblici con interventi mirati a garantire luoghi ordinati, accoglienti e adeguati alle esigenze delle persone che li utilizzano.

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Progetto a cui ha aderito Lumos, che da quest’anno ha anche dato il nome al palazzetto del basket di Pistoia in occasione delle gare casalinghe, facendolo diventare “Lumosquare”. 

All’iniziativa hanno preso parte: il coach della nazionale femminile di basket, Andrea Capobianco; il presidente di Pistoia Basket, Joseph David; il co capitano del Pistoia Basket Gabriele Benetti; l’AD di Usb – Lumos, Mario Parrella; il capitano della T-Gema Montecatini, squadra partecipante al campionato di B Nazionale, Lorenzo D’Alessandro; il capitano del Dany Quarrata, squadra partecipante al campionato di B Nazionale, Alessandro Neri: il capitano della compagine locale, Dragons Prato, Milo Staino; Riccardo Fattori, dirigente scolastico IC Nord Prato.

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