Basket, Lumos e Pistoia in campo per riqualificare i playground toscani

Un nuovo playground per praticare basket, ma anche tutte le attrezzature per utilizzare gli spazi per la pallavolo. L'area polifunzionale per lo sport, che rientra nel progetto “RiqualifichiAMO” lanciato da Pistoia basket con il sostegno di istituzioni e aziende private, è stata consegnata questa mattina ai dirigenti dell’IC Nord di Prato (il più popoloso di Prato e il quinto in tutta la regione per numero di studenti).