Rino Tommasi, Malagò: "Protagonista indiscusso del nostro mondo"

Rino Tommasi "è stato un protagonista indiscusso del nostro mondo. Siamo vicini alla famiglia e al figlio Guido in questo momento di grande dolore e di tristezza per il movimento sportivo italiano". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel ricordo del grande giornalista scomparso oggi all'età di 90 anni. Tra i vari riconoscimenti collezionati in carriera, Tommasi ha vinto anche la Penna d'Oro del Coni (1979) e due premi di Letteratura Sportiva del Coni con i volumi 'Storia del tennis' e 'La grande boxe', mentre a Londra 2012 il Cio lo ha premiato quale uno dei giornalisti ad aver seguito il maggior numero di Giochi Olimpici, grazie alle sue undici partecipazioni.