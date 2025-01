Rino Tommasi, Binaghi: "E' un bel pezzo di storia del tennis"

"Il solo nominare Rino Tommasi equivale a evocare un bel pezzo di storia del tennis, avendo lui seguito da giornalista centinaia di Slam, di Coppe Davis, di Masters. Ricordiamo tutti la sua precisione statistica ma soprattutto la passione per il mondo della racchetta che condivideva insieme a quella per i ring". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel ricordare Rimo Tommasi, scomparso oggi all'età di 90 anni. "Anche le sue telecronache con Gianni Clerici restano fonte di ispirazione per chi è venuto dopo di loro. A livello personale siamo stati avversari alle mie prime elezioni ma avevamo la stessa idea sulla formula che avrebbe dovuto avere la Coppa Davis, affinché fosse veramente il campionato del mondo per nazioni", ha aggiunto.