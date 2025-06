Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale, conquista ben 544 preferenze e viene eletto negli Organi Sportivi dell'ACI. Un riconoscimento importante per l'attività svolta finora e un'occasione per il Lazio. "Grande onore e profonda responsabilità. Lavoreremo con impegno e passione per portare un contributo concreto e positivo al nostro sport".