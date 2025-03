Red Bull X-Alps 2025: torna la sfida in montagna più selettiva al mondo

È stato ufficialmente svelato il percorso del Red Bull X-Alps 2025, la corsa di hike&fly (disciplina che combina corsa in montagna e volo in parapendio) più dura e selettiva al mondo. Non è un modo di dire: con un tasso di completamento inferiore al 14%, non è una prova per tutti, ma solo per determinati concorrenti d'altissimo livello, selezionati su invito, i quali dovranno misurarsi con una sfida che mette alla prova oltre ogni limite il corpo, la mente e lo spirito d’avventura.



L'appuntamento per quest'anno è dal 15 al 27 giugno, più il prologo del 12 giugno. Il percorso di 1.283 km è il più lungo nella storia della gara e si snoderà attraverso cinque Paesi (Austria, Italia, Svizzera, Francia, Germania), con 16 turnpoint e (tra l'altro) tre passaggi su via ferrata e quattro attraversamenti dell'Arco Alpino: gli atleti dovranno affrontare condizioni estreme tra voli in parapendio, trekking estenuanti e scalate vertiginose in alta quota. La vera sfida sarà gestire energie e attrezzatura, superando difficoltà tecniche e strategiche.