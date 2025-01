Red Bull Ibiza Royale: fitness e divertimento nella corsa a ostacoli più folle di sempre

Ad aprile 2025 l’isola di Ibiza accoglierà la corsa ad ostacoli più temeraria mai concepita. È Red Bull Ibiza Royale, un percorso divertentissimo e arricchito da challenge stravaganti, che metteranno alla prova chiunque abbia voglia di cimentarsi in un’attività che unisce fitness e divertimento. Dall'11 al 14 aprile, 250 squadre selezionate provenienti da circa 50 Paesi diversi - tra cui l’Italia - si immergeranno in una straordinaria avventura di quattro giorni a Ibiza. Le migliori 10 squadre accederanno poi alla finalissima del 13 aprile, con gli spettatori sul posto e la diretta streaming dell’evento. Le iscrizioni si concluderanno venerdì 14 marzo 2025. Chiunque può candidarsi per partecipare a Red Bull Ibiza Royale: basta essere in due persone (uomo e donna) e avere tanta voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Il percorso, composto da 9 ostacoli unici e divertenti lungo un tracciato di 1,4 km, è stato progettato da un nutrito pool di player e atleti Red Bull per mettere alla prova corpo e mente. Ogni ostacolo sarà diverso e concepito per creare sfide stravaganti e sempre nuove a livello di velocità, forza, equilibrio e reattività.