Ranking WTA: Paolini si conferma al numero 4, maxi-scalata di Boisson e crolla Swiatek

Jasmine Paolini si conferma numero 4 della classifica Wta al termine del Roland Garros. Aryna Sabalenka finalista a Parigi è sempre saldamente in testa al ranking davanti alla vincitrice di Parigi Coco Gauff, che conferma il proprio best ranking. Terza l'altra statunitense Jessica Pegula. Iga Swiatek non ha difeso il successo sulla terra rossa parigina ed è in caduta libera: l'ex numero 1 è ora settima. L'exploit della francese Lois Boisson, giunta in semifinale al Roland Garros, le consente si scalare 296 posizioni: è ora numero 65 al mondo. Tra le italiane alle spalle della Paolini, la prima è Lucia Bronzetti (n.61) mentre Elisabetta Cocciaretto è n.123.